Calcio Serie D – Il Derthona insiste e vince

Tortona (Derthona – Città di Varese 1-0) – Un Pressing alto dei tortonesi col Varese che sbaglia qualche appoggio di troppo in una gara iniziata senza grandi sussulti. Al 29′ Fissore da metà campo prova a sorprendere Piras con la complicità del vento ma il portiere rientra tra i pali e para agevolmente. Una cornice di pubblico al Fausto Coppi con circa 400 tifosi ed un terreno di gioco in buone condizioni. Allo scadere del primo tempo prima vera occasione per il Derthona con Carli per Daffonchio che da ottima posizione prova il tiro ma la palla rotola fuori. Il primo tempo termina 0-0.Si deve arrivare alla mezz’ora del secondo tempo per qualche azione più convincente, al 31′ un cross di Vitofrancesco per Barzotti che di testa manda fuori di poco. Rispondono subito i leoncelli con Mariani che controlla in area ma calcia fuori. Al 34′ altra occasione per gli uomini di Floris con una punizione dai 25 metri di D’Iglio calciata alta di pochissimo. Al 38′ il Derthona passa in vantaggio con una splendida punizione di Carli che batte sul palo di Piras con la palla che si insacca sotto l’incrocio. I Biancorossi provano a reagire con tentativi in serie di Maccioni, Barzotti e Marchisone ma il risultato non cambia.

Derthona – Città di Varese 1-0

Derthona: Cizza; Gilli, Fissore, Procopio; Daffonchio, Carli, Tocila, Nobile; Gabrielli (45′ st Nani); Mencagli, Mariani (43′ st La Cava). In panchina: Mandrino, Saidi, Disegni, Gagliardi, Patti, Arcidiacono, Robotti. All.: Turi.

Città di Varese: Piras; Vitofrancesco, Bonaccorsi, Mikhaylovskiy (14′ st Barzotti), Ropolo; Marangon (14′ st De Angelis), Daqoune (26′ st Marchisone), Maccioni; Banfi, Valagussa (33′ st D’Iglio), Romero. In panchina: Ferrari, Malinverno, D’Iglio, Mazzola, Piccioli, Ferrieri. All.: Floris.

Gol: 38’st Carli (D).

Arbitro: Salvatore Montevergine della Sezione di Ragusa.

Ammoniti: Carli (D), La Cava (D), Daqoune (CV), Ropolo (CV), De Angelis (CV), Bonaccorsi (CV), Vitofrancesco (CV).