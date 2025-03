Calcio Serie D – La Cairese inizia e colpisce, ma il Bra reagisce e vince

Bra (Bra-Cairese 2-1) – La partita inizia con un colpo di scena degno di un thriller calcistico. Al 18′, la Cairese passa in vantaggio grazie a un colpo di testa fortunoso di Tos, che sfrutta al meglio un corner battuto da Oubakent. Un colpo che lascia di stucco il portiere Ribero e fa esultare i tifosi ospiti. Ma il Bra non è squadra che si arrende facilmente, e la reazione non tarda ad arrivare. La risposta dei Giallorossi è immediata e decisa. Al 33′, Tuzza tenta di riequilibrare le sorti con una punizione che sfiora il bersaglio. Ma è solo il preludio al pareggio che arriva al 38′: sugli sviluppi di un corner, Giallombardo si inventa un destro dal limite che si infila in rete, scatenando la gioia del pubblico di casa. Non passa molto tempo che il Bra completa la rimonta: è ancora Giallombardo a guadagnarsi un rigore, trasformato con freddezza da Perseu. Il Bra passa in vantaggio e lo Stadio Attilio Bravi esplode di entusiasmo. Con questa vittoria, il Bra mantiene saldamente il comando della classifica, con un vantaggio di undici punti sulla Nova Romentin, vittoriosa anch’essa contro l’Imperia.

Bra-Cairese 2-1

Bra (3-5-2): Ribero, Cannatelli (25′ st Omorogbe), Tos, Sganzerla, Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Giorcelli (20′ Legal), Rosa (20′ st Aloia), Minaj (44′ st Gerbino ), Perseu (37′ st Zanon ). In panchina: Ariello, Sangarè, Chiabotto, Capraro. All. Nisticò.

Cairese (4-3-3): Cangane, Boveri, Anselmo, Sokhna (10′ st Garcia), Biancheri, Oubakent (31′ st Diagne), Castiglia (10′ st Fernandez), Bellotti , Ngamba , Vignaroli , Federico (36′ st Turone). In panchina: Zanon, Lartey, Prina, Castellano, Chiarlone. All. Nappi.

Gol: 24′ Oubakent (C), 38′ Giallombardo (B), 41′ rig. Perseu (B).

Arbitro: Giannì di Reggio Emilia.

Ammoniti: Ribero (B), Pautassi (B), Legal (B), Aloia (B), Anselmo (C), Sokhna (C), Castiglia (C), Vignaroli (C).

Foto: Piemonte Sport