Calcio Serie D – L’Asti domina e stravince

Asti (Asti-Fossano 3-0) – Non c’è niente di meglio che partire col piede giusto, e l’Asti lo sa bene. Alla prima vera occasione, i padroni di casa passano in vantaggio grazie a un missile terra-aria di Valenti. Un tiro dal limite che non lascia scampo ad Avogadri, il portiere del Fossano, che può solo raccogliere il pallone in fondo al sacco. Il raddoppio dell’Asti arriva al 29′ e porta ancora la firma di Valenti. Stavolta è Vanegas a pennellare un cross perfetto, che Valenti trasforma in oro con un colpo di testa da manuale. Doppietta personale e Fossano al tappeto. I Galletti volano sulle ali dell’entusiasmo, mentre gli ospiti sembrano incapaci di reagire. Quando ormai la partita sembra avviarsi verso una tranquilla conclusione, ecco che Diop decide di mettere il punto esclamativo: al 37′, sugli sviluppi di un corner, trova il gol che chiude definitivamente i conti. È il 3-0 che sancisce la superiorità dell’Asti e spegne le ultime speranze del Fossano.

Asti-Fossano 3-0

Asti (3-5-2): Dosio, Garcia Magnelli, Ricci, Camatta, Vanegas (35′ st Ghiardelli ), Gjura, Cardore, Manasiev (42′ st Favale ), Valenti, Diop, Mayr. In panchina: Guardalben, Kean, Gazoul, Ciancio, Ferrari, Gonella, Sancinito. All. Siciliano.

Fossano (3-5-2): Avogadri, Bresciani (15′ st Alfieri ), Berbenni, Capitanio (15′ st Serra ), Rossi (31′ st Beccaro ), Del Bello, Bozzuto (30′ st Ansari), Cattaneo, Lozza (1′ st Benti), Muzio, Polli. In panchina: Cusin, Freccero, Morganti, Scarpa. All. Pala.

Gol: 2′ Valenti (A), 29′ Valenti (A), 36′ st Diop (A).

Arbitro: Noce di Genova.

Ammoniti: Dosio (A), Manasiev (A), Del Bello (F).

Foto: Sprint e Sport