Calcio Serie D – Si è risolto tutto in tre minuti, per il resto è noia

Chisola (Chisola-Vogherese 1-1) – La partita inizia con il botto: dopo soli cinque minuti, la Vogherese si porta in vantaggio grazie a un rigore trasformato con freddezza da Zito. Un episodio che ha subito messo sotto pressione il Chisola, costretto a rincorrere fin dai primi istanti. Ma la reazione dei padroni di casa non si è fatta attendere. Appena tre minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto con precisione da Viano, Rizq svetta più in alto di tutti e, con un colpo di testa che sembra uscito da un manuale del calcio, trafigge Guarnone, riportando il match in parità. Alla fine, il pareggio accontenta un po’ tutti. Il Chisola, con questo punto, si porta a quota 43, consolidando la sua posizione in classifica e continuando a sognare un finale di stagione da protagonisti. La Vogherese, dal canto suo, fa un piccolo passo verso la salvezza, portandosi a 28 punti, a un solo punto dalla zona tranquilla. Un risultato che, seppur non decisivo, lascia aperte tutte le porte per un finale di campionato che si preannuncia infuocato.

Chisola-Vogherese 1-1

Chisola (3-4-1-2): Gilli V. , Sassi , Ceschin (18′ st Rosso), Scarpetta , Benedetto , Conrotto , Viano (35′ st Lazzaro ), Audisio (5′ st Stojkovic), Rizq, La Marca, Marmo (18′ st Gironda). In panchina: Bruno, Vagnati, Ambrosino, Perez, Tarucco. All. Ascoli.

Vogherese (3-5-2): Guarnone, Velaj, Balesini, Bortoletti, Milani, Losio, Usardi, Tahiri, Cappadonna (40′ st Zoppi ), Zito (23′ st Monza ), Manzoni (26′ st Asei Conte ). In panchina: Norrito, Sacco, Montagner, Lentini, Sollini, La Vecchia. All. Macchetti.

Gol: 4′ rig. Zito (V), 7′ Rizq (C).

Arbitro: Ruqa di Roma 2.

Ammoniti: Sassi (C), Scarpetta (C), Benedetto (C), La Marca (C), Gironda (C), Tahiri (V), Monza (V).