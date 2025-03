Pallacanestro Serie A – La Virtus si rialza e risale in classifica a spese dell’Olimpia

Bologna (Virtus Bologna – Olimpia Milano 86-80) – La Virtus Segafredo Bologna trova immediata vendetta dopo l’eliminazione al primo turno in Coppa Italia piegando l’EA7 Emporio Armani Milano per 86-80 nel big-match del 20° turno di campionato. Decisivo il parziale di 18-9 nel secondo periodo e i canestri pesanti di Matt Morgan e Marco Belinelli. Le V nere salgono a 15-5 in classifica, l’Olimpia scivola a 13-7.Due settimane dopo l’eliminazione al primo turno in Coppa Italia, Bologna consuma una vendetta cruciale nella lotta per il posizionamento nelle zone alte della classifica. La Virtus balza a +4 su Milano, forte anche del vantaggio nello scontro diretto, agguanta Trento in vetta e prosegue la caccia dello slot #1, diventato ora l’obiettivo primario per concludere la regular-season. Milano ha il focus concentrato altrove, già proiettata al big-match di giovedì con il Fenerbahçe. Le scelte di Messina lo confermano e ribadiscono. Riposo per Shavon Shields e 7 italiani a roster.

Virtus Bologna – Olimpia Milano 86-80 (20-25/38-34/63.-59/86-80)

Bologna: Cordinier 8, Belinelli 19, Pajola 3, Diouf 10, Akele 2; Holiday, Shengelia 15, Hackett 9, Morgan 16, Zizic 4, Tucker. N.e.: Visconti. All.: Ivanovic.

Milano: Mannion 9, Causeur 2, LeDay 17, Mirotic 22, Tonut 9; Bortolani, Brooks 9, Ricci 5, Flaccadori 2, Diop 2, Gillespie 3. N.e.: Caruso. All.: Messina.

Foto: Sportando