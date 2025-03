Pallacanestro Serie B – Novipiù in affanno cede per un punto al Lumezzane

Casale Monferrato (Novipiù Monferrato Basket – LuxArm Lumezzane 72-73) – Sconfitta per un solo punto per la Novipù Monferrato Basket che cede 72-73 al PalaEnergica Paolo Ferraris di fronte alla Luxarm Lumezzane. L’inizio di gara è difficoltoso e Lumezzane chiude avanti di tre il primo quarto (19-23). A inizio quarto i Bresciani ampliano il distacco un parziale di 0-7, ma la Novipiù reagisce alla grande e con un controparziale di 16-3 ribalta il punteggio e va all’intervallo lungo avanti di due punti: 35-33. Terzo quarto equilibrato (51-50) per cui tutto si decide negli ultimi dieci minuti. A inizio del quarto quarto Lumezzane compie lo strappo che si rivelerà decisivo (1-8): la Novipiù recupera quasi tutto, ma i bresciani resistono e s’impongono d’un solo punto (72-73), con Amici che, come era accaduto all’andata, decide il finale. Miglior marcatore Pepper con 25 punti. Domenica prossima trasferta in casa dell’Andrea Costa Imola.

Novipiù Monferrato Basket – LuxArm Lumezzane 72-73 (19-23, 16-10, 16-17, 21-23)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 25 (5/11, 5/13), Niccolo Martinoni 13 (5/7, 1/4), Jakub Wojciechowski 10 (3/3, 0/0), Francesco Guerra 9 (1/3, 2/6), Simone Vecerina 8 (4/8, 0/3), Pietro Basta 3 (0/0, 1/1), Umberto Stazzonelli 2 (0/5, 0/1), Luca Ravioli 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 0 (0/1, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 40: 15+25 (Niccolo Martinoni, Jakub Wojciechowski 7) – Assist: 9 (Dalton Pepper, Jakub Wojciechowski 2)

LuxArm Lumezzane: Lorenzo Varaschin 15 (6/10, 0/0), Giacomo Baldini 14 (3/4, 1/6), Manuel Di meco 14 (2/7, 2/3), Simone Tomasini 13 (6/8, 0/2), Alessandro Amici 11 (1/4, 2/8), Tommaso Minoli 5 (1/7, 1/2), Mouhammed falilou Mbacke 1 (0/1, 0/1), Giovanni Brescianini 0 (0/1, 0/0), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), Nicolò Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Lamine Tandia 0 (0/0, 0/0), Marcis Vitols 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 35: 9+26 (Tommaso Minoli 7) – Assist: 11 (Tommaso Minoli 3).

Foto: Tuttosport