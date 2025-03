Una lite familiare finita a coltellate: tre ricoverati, nessuno è in pericolo di vita

Tortona (AL) – Verso le tre di ieri pomeriggio in un alloggio di Via Aldo Moro durante una violenta lite in una famiglia di rumeni, un uomo di 51 anni ha accoltellato la moglie Rodica Amariei di 51 anni colpendola alla schiena e il figlio Richard Amariei di 23 anni ferito all’addome. Sarebbe coinvolto anche un altro uomo, forse intervenuto nel tentativo di sedare il parapiglia, di cui non si conoscono le generalità. Sono stati portati all’Ospedale di Tortona la donna in codice giallo il figlio in codice rosso. Coinvolta anche la figlia che si è asserragliata in camera ed è stata trasportata al Pronto soccorso in codice giallo perché sotto choc, ma non è stata colpita né ferita. Il feritore è stato trattenuto dai Carabinieri e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Intanto i Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.