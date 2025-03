Al supermercato Carabiniere in borghese arresta un peruviano che aveva rubato dal carrello la borsa della spesa di una pensionata

Grugliasco (TO) – Ieri verso mezzogiorno un uomo è stato notato da un maresciallo dei carabinieri in borghese che stava facendo la spesa nel supermercato in Piazza Piemonte di Collegno aggirarsi fra la clientela con fare sospetto. A un certo punto ha rubato la borsa di una pensionata – lasciata appoggiata sul carrello – e stava ercando di allontanarsi con un complice. Il maresciallo ha subito bloccato il ladro e avvisato la centrale operativa per far giungere i rinforzi mentre il complice è riuscito a fuggire. Il fermato è un pruviano di 25 anni già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale. La borsa è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle operazioni, il ladro è stato portato al carcere di Torino, in quanto gravemente indiziato dei reati di furto aggravato in concorso e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.