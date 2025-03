Calcio Serie C – I Bergamaschi si fanno parare un rigore e perdono

Meda (Renate – Atalanta U23 1-0) – Dopo una prima parte di gara in cui é l’Atalanta a gestire il gioco, il Renate sblocca il risultato al 29’ con il gol di Bocalon. Pronta la reazione nerazzurra al 32’: Scheffer calcia di prima da fuori area sul tocco di Vavassori, il portiere respinge e sulla ribattuta Vlahović è atterrato in area, ma per l’arbitro non c’è fallo. Al 36’ doppio intervento di Vismara sugli sviluppi di un corner dei padroni di casa. Ancora Scheffer protagonista al 37’: slalom in area tra più avversari e assist per Vlahović, che però calcia alto. Nella ripresa l’U23 ha l’occasione per pareggiare al 66′: tocco di braccio in area di Eleuteri e calcio di rigore per i Nerazzurri, ma Nobile respinge il tiro dal dischetto di Panada.

Renate – Atalanta U23 1-0

Renate (3-4-3): T. Nobile, J. Spedalieri (85’st Anghileri), S. Auriletto, C. Riviera, A. Eleuteri, G. Esposito (25’st Ombra), F. Vassallo (Pellizzari), A. Ghezzi ), L. De Leo , R. Bocalon, A. Kolaj in panchina: . Bartoccioni, P. Gardoni, G. Mastromonaco, S. Pellizzari, D. Ziu, A. Bonetti, M. Calì , A. Delcarro, S. Mazzaroppi, N. Siega, F. Di Nolfo, V. Plescia , A. Satriano. All. Foschi.

Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Del Lungo, Obric(80’st Alessio), Navarro, Bergonzi (10’st Ceresoli), Gyabuaa, Panada. Bernasconi, Schefffer, Bracco, Vavassori, Vlahovic. In panchina. Pardel, Bertini, Berto, Pounga, Masi, Comi. All. Modesto.

Gol: 29′ pt R. Bocalon (R).

Arbitro: M. Peletti.

Ammoniti: A. Eleuteri (R), A. Ghezzi (R), A. Delcarro (R).