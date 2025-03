Liguria come il Terzo Mondo: ennesimo incidente stradale per cantieri e rallentamenti sull’autostrada

Rapallo (GE) – Cantieri eterni, code e incidenti: ecco la triste fotografia della Liguria. Verso le quattro di oggi pomeriggio ennesimo incidente stradale per colpa dei cantieri disseminati dappertutto e una vettura è finita contro un veicolo degli operai che stavano lavorando al km 33 fra i caselli di Rapallo e di Chiavari sulla A12. Se non si registrano feriti, sono stati molti i disagi per la viabilità in direzione del Levante ligure: alle spalle dell’incidente, a causa della macchina ferma, si sono formate code per alcuni chilometri. Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.