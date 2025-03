Via libera da Arera per Acqua Pubblica Alessandria, Giancarlo Zordan è il vero vincitore di questa partita! E gli altri facciano i bravi

Alessandria – Finalmente è arrivato il parere di Egato6 (Ente governo ambito territoriale ottimale) sul fatto che Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non abbia mosso obiezioni al cronoprogramma approvato nella delibera contestata da Gestione Acqua (Acos Novi) per “regolarizzare” la situazione gestionale del comparto idrico e sbloccare i fondi Pnrr.

Il sindaco Abonante e l’assessore Laguzzi volevano fare una società tra Amag e Acos, quindi mista, coi privati e quella di Voghera (Made in Fernandel). Se Egato6 avesse affidato direttamente, sarebbe stato illegale, perché i privati possono entrare solamente tramite una gara. Così Amag avrebbe perso 17 milioni di Pnrr con rischio di fallimento. Da subito il tanto criticato consulente di Amag (sia dalla minoranza che dalla maggioranza ) dottor Giancarlo Zordan (nella foto) aveva detto che la legge è chiara: si può affidare solo a un soggetto unico pubblico composto dalle società pubbliche della provincia. E Zordan aveva ragione. Forse ora si merita delle scuse? Intanto la prima cosa da fare è smetterla di seguire degli incompetenti (per non dire altro) come D’Ascenzi, Abonante e Laguzzi, più inclini a preservare gli equilibri politici dentro al Pd che a cercare di rispettare la legge.