Vuole farla finita gettandosi dal tetto ma i Poliziotti la salvano

Casale Monferrato (AL) – La Polizia di Stato di Casale Monferrato è intervenuta venerdì mattina verso le 10:30 per sventare un tentativo di suicidio. Una donna di 67 anni, L.S. residente nel centro cittadino si sporgeva pericolosamente dal tetto di una palazzina di tre piani, ma è stata convinta dagli Agenti, dopo una breve ma intensa trattativa, a desistere e a sottoporsi alle cure del caso. L’allarme è stato dato da una donna che diceva di aver visto una donna in piedi, sul tetto di una palazzina del centro, la quale in modo disperato sosteneva di volerla far finita. Immediatamente il personale della Squadre Volante, Investigativa e Informativa si recava sul posto rendendosi conto della pericolosità della situazione visto L.S. si trovava in precario equilibrio sul tetto posto al piano terzo dello stabile. Coordinandosi celermente i poliziotti si suddividevano i rispettivi compiti e quindi, mentre una parte si dedicava al contatto visivo e vocale con la donna tentando di mantenerla calma e colloquiando con lei, gli altri facevano ingresso nel piccolo condominio nonché nello stabile adiacente. Gli Agenti giunti sull’uscio dell’alloggio constatavano subito che la porta d’ingresso era chiusa a più mandate, sia laterali che verticali e quindi è stata forzata e aperta.

All’interno salivano al piano superiore e scoprivano che L.S., dopo aver fatto accesso al terrazzo, aveva valicato la ringhiera di protezione sporgendosi. A questo punto gli agenti si dividevano i compiti e, mentre uno iniziava a dialogare con la donna in modo pacato avvicinandosi piano piano, gli altri effettuavano una manovra “a ventaglio” uscendo dal suo campo visivo, ponendosi ai lati e dietro di lei. In pochi secondi accorciavano la distanza riuscendo ad afferrarla e ponendola in sicurezza; solo a quel punto L.S., esausta per gli accadimenti si accasciava completamente consentendo al personale di spostarla al di qua della ringhiera adagiandola a terra sul terrazzo, consentendo i soccorsi al personale sanitario sopraggiunto a sua volta in loco. Dopo un primo controllo la donna era accompagnata all’Ospedale per le cure del caso.