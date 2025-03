Ennesimo incidente sul lavoro al porto di Genova

Genova – Stamane un operaio di 51 anni di nazionalità ecuadoriana residente a Genova, dipendente di una ditta esterna, che lavorava in un impianto portuale, è caduto da circa quattro metri, riportando un trauma cranico e una grave ferita al femore. Stava montando un ponteggio lungo Via Nuova Banchina industriale, nei cantieri navali Amico & Co. Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca, insieme ai funzionari del nucleo Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è ricoverato in prognosi riservata.