Fermato carro di Carnevale con multa e sospensione della patente

Valenza (AL) – Anche i carri di Carnevale possono essere multati. È successo prima della sfilata di Valenza di domenica 2 marzo quando gli Agenti della Polizia Stradale hanno fermato il carro di Sezzadio mentre si recava in città, in quanto non in regola per circolare sulle strade Anas: le dimensioni sono risultate fuori sagoma e dunque non autorizzate per quei tratti stradali. Tutto ciò con conseguente multa di 430 euro e relativa sospensione della patente per 15 giorni al conducente. Sembra uno scherzo di Carnevale ma è la verità.

Foto: La Stampa