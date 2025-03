Lo dimettono dall’ospedale ma lui vuole essere ricoverato e prende in ostaggio la centralinista

Acqui Terme (AL) – È stato dimesso dal pronto soccorso ma voleva essere ricoverato. Ieri pomeriggio all’ospedale di Acqui un uomo di 24 anni portato in ospedale per un lieve trauma ha praticamente sequestrato la centralinista alla quale si era rivolto per essere trattenuto nel nosocomio dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso.. La donna è stata spintonata e chiusa nell’ufficio. Sul posto i Carabinieri che hanno liberato la donna e bloccato il giovane già noto per uso di stupefacenti. Successivamente è stato sottoposto a Tso e ricoverato nel reparto di Psichiatria di Novi Ligure. La centralinista, sotto choc per l’accaduto, è stata portata in Pronto Soccorso per accertamenti.