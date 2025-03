Magistratura str…ana: Agente Polstrada di pattuglia reagisce a un’aggressione e riceve un avviso di garanzia

Torino – Sarebbe un atto dovuto l’avviso di garanzia che un agente della Polstrada si è visto recapitare in questi giorni per lesioni aggravate dall’uso dell’arma. I fatti risalgono al 6 febbraio scorso, quando un giovane francese di 26 anni ha aggredito con un martello due poliziotti della Stradale nell’area di servizio Viverone Sud, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Uno degli agenti aveva risposto aprendo il fuoco. Su quanto sta accadendo è intervenuto anche Stefano Paoloni, segretario generale Sap, che ha ricordato che il poliziotto cui è giunto l’avviso di garanzia era di pattuglia, dunque sia lui che l’altro operatore, non solo avevano il dovere di fermare questa persona, che dopo avere causato un sinistro stradale aveva persino tentato di rubare un’auto, ma avevano anche il diritto di difendersi e lo hanno fatto con gli strumenti a loro disposizione.