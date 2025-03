Partito della Rifondazione Comunista: 15 marzo, con l’Europa delle armi? Non in nostro nome!

Mobilitiamoci contro il fascismo USA contro i guerrafondai UE, per l’abbattimento delle spese militari, per riprenderci la sanità pubblica gratuita. Ursula von Der Leyen sente la necessità di un riarmo urgente europeo, seguita dai suoi alleati, sottraendo miliardi di dollari alla spesa sanitaria, scolastica, dei trasporti (miliardi svincolati dal patto di stabilità).

Il nostro partito non si mette l’elmetto, si dissocia da tutte quelle forze guerrafondaie, compreso il PD, che stanno preparando un disastro sociale e lo scoppio di una guerra mondiale .

Siamo sempre per una risoluzione diplomatica alla guerra, per mediazioni politiche che scongiurino ulteriori disastri.

Siamo in un momento delicato in cui si prospetta una via d’uscita da una guerra che ha visto mezzo milione di morti tra ucraini e russi.

Non fermiamola!

Stefanella Ravazzi

Segretaria Provinciale Federazione PRC Alessandria