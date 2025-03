Un anno di proroga della cassa integrazione per l’ex Ilva

Roma – Raggiunto al Ministero del Lavoro l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi dei lavoratori di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) in amministrazione straordinaria, la cui scadenza era prevista per il 28 febbraio scorso. L’intesa, firmata dai rappresentanti dell’azienda e dalle organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Usb e Ugl, coinvolge complessivamente 3.062 lavoratori a livello nazionale, di cui 130 in Piemonte (115 dello stabilimento di Novi Ligure e 15 dello stabilimento di Racconigi). Tutti gli altri dipendenti proseguiranno regolarmente la propria attività lavorativa. Per affrontare le prospettive future dell’azienda e garantire un percorso di rilancio concreto è stato concordato un tavolo politico che si terrà l’11 marzo a Palazzo Chigi.