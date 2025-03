Calcio Champions League – Una buona Inter supera efficacemente il Feyenoord

Rotterdam (Feyenoord – Inter 0-2) – Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter batte 2-0 il Feyenoord al De Kuip di Rotterdam. Il vantaggio lo firma Thuram al 38′ con una zampata di esterno destro su assist di Barella. Il raddoppio è di Lautaro al 5′ della ripresa mentre al 20′ del secondo tempo Zielinski fallisce il tris e si fa ipnotizzare da Wellenreuther, sbagliando un rigore concesso dopo una chiamata del Var. L’11 marzo si gioca il ritorno a San Siro. Non è ancora la miglior versione dell’Inter ma tanto basta per prendersi la gara di andata e guardare con serenità al ritorno. La squadra di Inzaghi, alla sua 40a partita stagionale e in piena emergenza esterni, gioca la gara che deve e conferma la difesa di ferro che in Champions quest’anno ha incassato un solo gol (quello di Leverkusen) in 9 partite. Ci sono stati momenti di sofferenza a Rotterdam e il gioco non è ancora quello fluido che abbiamo imparato a conoscere. Ma l’Inter è stata brava a colpire nei momenti giusti con i suoi attaccanti e a soffrire compatta in altri, col rimpianto di un rigore sbagliato che avrebbe praticamente chiuso il discorso qualificazione.

Feyenoord- Inter 0-2

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moussa, Moder, Smal; Paixao, Carranza (dal 14′ st Ueda), Osman. In panchina: Andreev, Ka, Ivanusec, ‘T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld. All.: Van Persie.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij (dal 27′ st Bisseck), Acerbi; Dumfries, Barella (dal 27′ st Frattesi), Asllani (dal 36′ st Calhanoglu), Zielinksi, Bastoni; Lautaro (dal 36′ st Arnautovic), Thuram (dal 16′ st Taremi). In panchina: Sommer, Di Gennaro, Mkhitaryan, Aidoo, Motta, Quieto. All.: Inzaghi.

Gol: 38′ Thuram (I), 5′ st Lautaro (I).

Arbitro: Eskas (NOR).

Ammoniti: Wellenreuther (F), Bastoni (I), Mitchell (F), Osman (F).

Note: Al 20′ st Wellenreuther para un rigore a Zielinski.

Foto: Sky Sport