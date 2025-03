Carnevale 2025: sequestrati dalle Fiamme Gialle oltre 105.000 articoli non sicuri

Voghera (PV) – In vista del carnevale, militari appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Voghera hanno effettuato un’azione di controllo del territorio per impedire la vendita di articoli carnevaleschi non conformi per cui sono stati sequestrati oltre 105.000 accessori non sicuri. L’attività investigativa, avviata attraverso un’analisi approfondita delle banche dati del Corpo, ha consentito di individuare dieci punti vendita che commercializzavano prodotti non a norma. Quattro di questi esercizi erano situati a Voghera, due a Broni, mentre gli altri erano dislocati nei comuni di Codevilla, Garlasco, Landriano e Stradella. Gli accessori sequestrati risultavano privi delle necessarie indicazioni sulla composizione e qualità dei materiali, oltre che delle avvertenze relative ai rischi di un uso improprio, privi di segnalazioni sulla pericolosità per i bambini sotto i 36 mesi, aumentando il rischio di incidenti. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Pavia per l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Le multe serviranno a dissuadere la vendita di prodotti non conformi, garantendo maggiore sicurezza ai consumatori. L’operazione rappresenta un passo verso la lotta alla distribuzione di merce non conforme agli standard di sicurezza.