Tortona (AL) – I Carabinieri hanno tratto in arresto un pregiudicato di 24 anni ritenuto responsabile di una serie di furti a privati ed esercizi commerciali durante il mese di Giugno 2024. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari e l’obbligo del braccialetto elettronico. L’uomo è ritenuto responsabile di ben otto i furti compiuti in bar, panetterie, parrucchieri nelle zone del centro e di San Bernardino.