Barbone violento maltrattava i suoi cani per strada: lui denunciato, i cani salvati e affidati all’Onorevole Michela Vittoria Brambilla

Pavia – In corso Cavour da tempo un barbone a bordo strada chiedeva l’elemosina in compagnia di tre graziosi piccoli cani che maltrattava spesso come risulta dai filmati ripresi col telefonino da una ragazza residente in zona. La vicenda – di cui sindaco e assessori sembra non se ne siano accorti subito anche se i fatti si sono svolti per un certo tempo in pieno centro – che ha colpito l’opinione pubblica si è conclusa ieri con un lieto fine per i tre simpatici cani vittime di maltrattamenti sotto i portici di corso Cavour a Pavia, in pieno centro. Tutto iniziava martedì 4 marzo quando, come sappiamo, una ragazza ha ripreso con il suo telefono l’uomo che, davanti a numerosi passanti, maltrattava uno dei suoi cani. Le immagini del video, che mostrano il cane guaire per il dolore dopo essere stato colpito violentemente, sono rapidamente circolate sui social media, suscitando indignazione. Il video ha finalmente portato le forze dell’ordine e le autorità locali a intervenire col sequestro dei quattro cani coinvolti nell’incidente. Ieri sera la parlamentare Michela Vittoria Brambilla, da sempre in prima linea per la difesa degli animali, li ha presi in consegna portandoli in salvo recandosi al canile dove erano stati portati.