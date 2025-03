Non c’è pace per i treni a Vercelli

Vercelli – Non c’è pace per i disagi ormai insopportabili causati dalle Ferrovie Italiane come quelli previsti per questo fine settimana sulla tratta ferroviaria Torino-Milano per lavori di potenziamento tecnologico della rete. Rfi ha annunciato per domani e domenica la sospensione della circolazione di tutti i treni nella tratta compresa tra le stazioni di Santhià e Vercelli. Un servizio di autobus sarà allestito domani e domenica sulla linea Ivrea-Chivasso-Novara, tra Santhià e Novara. Il motivo sarebbe l’adeguamento della linea Torino-Milano del sistema “European rail transport management system”, il più evoluto apparato per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. In vista delle assemblee pubbliche “Il trasporto che ci salva”, che si terranno il 15 marzo ad Alessandria e ad Asti, e il 9 aprile a Vercelli, in un luogo ancora da definire, mentre Cgil, Federconsumatori, Comis (Coordinamento per la mobilità integrata e sostenibile) e Arci Piemonte lanciano un questionario che vuole dare voce a chiunque, in questi mesi, abbia subito disagi e problemi col trasporto pubblico locale. Le risposte raccolte col questionario raggiungibile tramite la pagina Facebook della Cgil Piemonte, saranno elaborate e trasformate in nuove proposte da sottoporre alle istituzioni e alle società che si occupano del trasporto pubblico locale.