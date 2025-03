Pallacanestro Eurolega – “Emporio Armani – Caporetto”: brutta sconfitta e infermeria affollata

Milano (Ea7 Emporio Armani Milano – Fenerbahce 76-100) – L’EA7 Emporio Armani Milano comincia la volata-playoff con una pesante sconfitta casalinga contro il Fenerbahçe Istanbul, corsaro sul parquet del Forum per 100-76. L’Olimpia vede peggiorare il record a 15-13, resta nel “gruppone” di metà classifica e riceve brutte notizie dall’infermeria con gli infortuni ravvicinati di Nikola Mirotic e Freddie Gillespie. La sconfitta, anche con Mirotic sano, è meritata. Il Fener è più lungo, più profondo, più fisico, più pesante. Stritola l’Olimpia già dalle prime battute con un quintettone extra-large. Muove il pallone con grande facilità in attacco, costruendo triple comode a ripetizione. All’intervallo lungo ha già 53 punti a tabellone, sparando con il 65% da due e, soprattutto, 8/12 dall’arco, compreso un inatteso 2/2 di Nik Melli in un momento cruciale del secondo periodo. Il +16 di fine primo tempo (37-53) matura con una naturalezza eclatante. Il Fener gioca al suo ritmo, tranquillo, compassato, senza forzature. Ma costruisce lunghe serie di azioni ad altissimo livello qualitativo.

Ea7 Emporio Armani Milano – Fenerbahce 76-100 (19-24; 18-29; 19-23; 20-24)

Milano: Mannion 7, LeDay 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11; Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie. All.: Messina.

Fenerbahçe: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4; McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sanli 5, Biberovic 8, Pierre, Bango 8. All.: Jasikevicius.

Foto: Eurosport