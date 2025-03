Ivrea (TO) – Stamane verso le dieci uno scuolabus con a bordo una scolaresca di Ivrea di 44 bambini a alcune insegnanti, diretto nel Bergamasco, sulla A4 in direzione di Venezia ha tamponato un Tir andando a sbattere contro il guard-rail. All’ospedale sono finiti l’autista di 43 anni, due insegnanti e due bambini. L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora.