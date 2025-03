Calcio Serie A – Il Como si fa raggiungere su rigore in Zona Cesarini e pareggia una partita già vinta

Como (Como -Venezia 1-1) – La 28a giornata della Serie A non riconsegna i tre punti al Como, che ottiene solo un pareggio dallo scontro-salvezza contro il Venezia. I Lariani, che avevano tempestato Radu di tiri, erano passati al 49′ con Ikoné appena entrato e sono raggiunti all’ultimo respiro. Smolcic travolge Carboni e causa un rigore, trasformato da Gytkjaer al 95′: è 1-1 dunque al Sinigaglia, Fabregas vede sfumare due punti. Di Francesco resta penultimo, la salvezza dista cinque punti.

Como -Venezia 1-1

Como (4-3-3): 30 Butez; 28 Smolcic, 5 Goldaniga, 15 Jack (46′ Dossena), 41 Valle; 80 Caqueret, 23 Perrone, 33 Da Cunha; 7 Strefezza (46′ Ikonè), 79 Paz, 38 Diao (73’Douvikas). In panchina: Reina, Vigorito, Moreno, Van De Brempt, Iovine, Alli, Fadera, Gabrielloni, Cutrone. All. Fabrigas.

Venezia (3-5-2): 28 Radu; 2 Candè, 4 Idzes, 25 Schingtienne; 77 Ellertsson (63′ Bjarkason), 7 Perez (70′ Gytkjaer), 14 Caviglia, 32 Duncan (63′ Doumbia), 24 Zerbin; 99 Maric, 11 Oristanio (63′ Yeboah). In panchina: Grandi, Joronen, Marcandalli, Haps, Busio, Carboni, El Haddad, Zampano, Oumar Conde. All. Di Francesco.

Gol: 49′ Ikonè, 95′ Gytkjaer (rig).

Arbitro: Ayroldi.