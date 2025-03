Calcio Serie A – Il Parma non riesce a spuntarla col Toro

Parma (Parma – Torino 2-2) – Nell’anticipo della 28a giornata di Serie A, Parma e Torino pareggiano 2-2, un risultato che non può far felici i padroni di casa invischiati nella lotta per non retrocedere. Sono i Granata i primi a passare al 19′ con Elmas, al terzo centro in quattro gare. La parte alta della traversa ferma il colpo di testa di Valenti (45′), ma i Ducali trovano il pareggio al 60′ con Pellegrino, appena entrato. Adams al 72′ riporta avanti gli ospiti, ma ancora Pellegrino trova la prima doppietta in Serie A e salva Chivu (a +2 dal terzultimo posto).

Parma – Torino 2-2

Parma (4-3-3): 31 Suzuki; 15 Del Prato, 21 Vogliacco, 5 Valenti (55′ Leoni), 14 Valeri; 16 Keita, 8 Estevez(55′ Haj), 19 Sohm (68′ Hernani); 11 Almqvist (77′ Man), 13 Bonny (55′ Pellegrino), 22 Cancellieri. In panchina: Corvi, Marcone, Balogh, Trabucchi, Plicco, Hainaut, Bernabè, Camara. All. Chivu.

Torino (4-2-3-1): 32 Milinkovic – Savic; 34 Biraghi, 23 Coco, 13 Maripan, 4 Walukiewicz; 28 Ricci, 22 Casadei (69′ Gineitis); 20 Lazaro, 10 Vlasic, 11 Elmas (69′ Karamoh); 18 Adams. In panchina: Donnarumma, Paleari, Masina, Sosa, Pedersen, Tameze, Linetty, Dembele, Gabellini. All. Vanoli.

Gol: 19 Elmas; 60′ Pellegrino, 72′ Adams, 82′ Pellegrino.

Arbitro: Fourneau.

Foto: Sport Mediaset