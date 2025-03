Calcio Serie B – Fra Cosenza e Reggiana brutta partita, sostanziale equilibrio, vince il Cosenza che sbaglia meno

Cosenza (Cosenza – Reggiana 1-0) – Una Reggiana inguardabile cade contro l’ultima della classe nell’anticipo della Serie B. Il Cosenza, in gol con Artistico al 26′, ringrazia e si prende 3 punti che riaccendono le speranze di salvezza. Le uniche emozioni per i Granata, la traversa di Portanova nel primo tempo e il palo di Vergara nella ripresa quando la squadra di Viali cambia atteggiamento e alza il baricentro, cercando con più insistenza la via del gol. L’occasione più grande arriva con Vergara, il cui tiro si stampa sul palo, portando a quota 16 i legni colpiti dai Granata in questa stagione. La mira imprecisa e la compattezza difensiva dei rossoblù fanno il resto, lasciando la Reggiana a mani vuote. E Bardi evita nel finale un secondo doloroso schiaffo. A complicare ulteriormente la serata, il nervosismo crescente in campo, con numerosi ammoniti da entrambe le parti e un confronto finale tra la squadra e i propri tifosi, delusi dalla prestazione e preoccupati per la classifica. La sconfitta con l’ultima della classe pesa come un macigno, soprattutto considerando che la giornata non è ancora completa e le dirette concorrenti potrebbero approfittarne.

Cosenza – Reggiana 1-0

Cosenza (3-5-2): Micai; Venturi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, (dal 36’ s.t. Cruz), Kouan, Gargiulo, Garritano (dal 24’ s.t. Rizzo Pinna), Ciervo (dal 18’ st D’Orazio); Artistico (dal 36’ s.t. Cimino), Fumagalli (dal 24’ s.t. Charlys). In panchina: Vettorel, Sgarbi, Zilli, Mazzocchi, Ricci, Hristov, Kourfalidis. All.: Tortelli.

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti (dal 28’ s.t. Cigarini); Ignacchiti (dal 36’ s.t. Girma), Reinhart (1’s.t. Maggio), Sersanti; Marras (17’s.t. Vergara), Portanova (17’s.t. Pettinari); Vido. In panchina: Sposito, Lucchesi, Nahounou, Fiamozzi, Kumi, Kabashi. All. Viali.

Gol: Artistico al 26’ p.t.

Arbitro: Pezzuto (Margani-Barone).

Ammoniti: Artistico, Gargiulo, D’Orazio, Sosa, Cruz, Sersanti, Kouan, Sampirisi.

Angoli: 5-6.

Rec: 4+6.

Foto: Corriere dello Sport