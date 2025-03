Calcio Serie B – Partita di ordinaria amministrazione: vincono i padroni di casa e il Modena torna a casa a bocca asciutta

Salerno (Salernitana – Modena 1-0) – Il possesso di palla in avvio è dei Gialloblù, ma le prime chance le hanno i padroni di casa: al 10’ Ghiglione calcia fuori complice una deviazione, sul corner successivo Cerri incorna alto sopra la traversa. Canarini ad un passo dal vantaggio al 20’, contropiede di Caso che allarga per Palumbo, il n°10 pesca Mendes con un cross morbido sul secondo palo, che incrocia di testa a lato di un soffio. Verde impegna Gagno al 32’, da posizione defilata calcia forte sul primo palo, il portiere Gialloblù alza in angolo. I padroni di casa passano al 19’ con un tiro al volo di Soriano dal limite dell’area deviato da Zaro, fuori causa Gagno. Mendes ad un passo dal pari un minuto più tardi, servito da Santoro incrocia a botta sicura con il mancino, salva un difensore di casa da terra. Clamorosa occasione per il pari al 33’, Bozhanaj pesca Magnino che di prima intenzione non trova la porta per pochi centimetri.

Salernitana – Modena 1-0

Salernitana (3-5-2): 53 Christensen; 15 Broon (68′ Ruggeri), 33 Ferrari, 47 Lochoshvili; 29 Ghiglione, 98 Zuccon, (62′ Caligara) 73 Amatucci, 21 Soriano (86′ Girelli), 16 Corazza (82′ Njoh); 31 Verde (68′ Tongya), 90 Cerri. In panchina: Sepe, Guasone, Hrustic, Stajanovic, Raimondo. All. Breda.

Modena (3-5-2): 26 Cragno; 14 Vulikic,19 Zaro, 25 Dellavalle; 29 Cotali (70’Bozhanaj) 8 Santoro (82′ Kamate), 16 Gerli, 10 Palumbo (86′ Defrel), 6 ,Magnino (81′ Battistella); 11 Mendes, 20 Caso (71′ Gliozzi). In panchina: Seculin, Bagheria, Beyuku, Caldara, Idrissi, Duca, Oliva. All. Mandelli.

Gol: 63′ Soriano.

Arbitro: Giua.

Foto: Today