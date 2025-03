Calcio Serie C – Il Milan Futuro non morde e pareggia a reti bianche

Solbiate Arno (Milan Futuro – Perugia 0-0) – Finisce a reti bianche la gara di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Perugia. A rimetterci di più è sicuramente la squadra rossonera che avrebbe potuto accorciare sulla squadra umbra in caso di vittoria. Non una brutta partita per il Milan che fa vedere buone cose soprattutto nel primo tempo e specialmente con Sia e Camarda. Nella ripresa i Rossoneri calano un po’ e non soffrono quasi mai se non in due occasioni dopo il 70′ con Kanoute. A quattro dal 90′ Magrassi si mangia un gol, lasciando un sapore ancora più amaro a un punto poco utile per il Milan che rimane al penultimo posto a braccetto con il Legnago.

Milan Futuro – Perugia 0-0

Milan Futuro (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri (73′ Alesi), Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia (63′ Omoregbe), Camarda (63′ Magrassi). In panchina: Pittarella, Bouyer, D’Alessio, Magni, Paloschi, Hodzic, Vos, Turco. All. Oddo.

Perugia (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell’Orco.Leo (58′ Yabre); Giunti, Gomez Marquez, Torrasi (67′ Agosti); Cisco (58′ Broh), Kanoute, Lisi (58′ Amoran). In panchina: Romagnoli, Albertoni, Bartolomei, Polizzi, Matos, Marconi. All.Cangelosi.

Arbitro: Iacobellis.

Foto: Perugia Calcio