Muratore muore dopo una caduta in cantiere

Leinì (TO) – Ennesimo incidente sul lavoro che è costato la vita ieri pomeriggio a un muratore egiziano di 35 anni. L’uomo è deceduto all’ospedale Giovanni Bosco per le gravi ferite riportate. È caduto mentre era impegnato in un cantiere per conto di un’azienda. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Sul posto l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’ASL TO4, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.