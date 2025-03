Occupazione femminile: nel 2024 record di contratti a tempo indeterminato

Torino – Il 2024 è stato in Piemonte l’anno dei record per l’occupazione femminile e si è confermato un anno di svolta, con dati che attestano una crescita costante e significativa caratterizzata dall’incremento dei contratti a tempo indeterminato e del tasso di attività.

I dati elaborati dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro parlano chiaro. Nel 2024 si contano 589.034 contratti stabili, cifra mai raggiunta prima, in crescita rispetto ai 567.793 dell’anno precedente (+21.241) e ai 546.830 del 2022 (+42.204). Questa tendenza dimostra la solidità del mercato del lavoro piemontese e il successo delle politiche regionali a sostegno della stabilità occupazionale.

Il tasso di attività delle donne tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto livelli record, attestandosi al 65,8% nel terzo trimestre del 2024. Questi valori sono nettamente superiori alla media nazionale (57,9%) e confermano il Piemonte come un modello virtuoso per l’inclusione femminile.

Parallelamente, il tasso di occupazione delle donne continua a crescere e arriva al 62,7% nel terzo trimestre. Un risultato straordinario che si accompagna a una riduzione del tasso di inattività, sceso al 34,2% nel terzo trimestre dell’anno.

Un altro elemento significativo riguarda l’imprenditoria femminile. Su 323 nuove imprese create nel 2024 grazie al programma regionale Mettersi in Proprio, ben 209 sono gestite da donne (88 tra i 18 e i 35 anni, 107 fra i 36 e i 55 anni, 14 ultra 55enni). Questo dimostra non solo l’efficacia della misura di supporto promossa dalla Regione, ma anche il coraggio e la determinazione delle donne nel costruire il proprio futuro con iniziative autonome e innovative. Infine, l’impegno per la valorizzazione delle esperienze professionali trova conferma nei dati sulla validazione delle competenze: su 1.000 persone che hanno intrapreso questo percorso in Piemonte, 600 sono donne.