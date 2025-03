Ritrovato cadavere l’anziano di 80 anni sparito dalla casa famiglia dove era ospite

Borgo Priolo (PV) – Un uomo di 80 anni, è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio venerdì 7 marzo verso le tre, nel fango a circa 700 metri dalla casa famiglia da cui si era allontanato la sera prima. Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno visto l’impiego di diverse risorse, tra cui squadre cinofile, droni, il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), e l’elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dal Reparto Volo di Malpensa. Non è ancora del tutto chiaro come sia riuscito a lasciare la struttura senza essere notato. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per comprendere se il decesso sia stato causato da una caduta o da altre condizioni legate alle difficili condizioni ambientali. Sul posto, oltre agli uomini della Bememerita, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile locale e il personale sanitario del 118.