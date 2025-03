Calcio Serie B – Un destino cinico e baro premia lo Spezia che vince contro un Pisa pimpante

La Spezia (Spezia – Pisa 3-2) – I Nerazzurri giocano meglio, creano anche i migliori presupposti per giustificare un risultato positivo, ma al termine di 98 minuti complesivi nei quali è accaduto praticamente di tutto, a festeggiare è lo Spezia. I Liguri hanno il grande merito di non aver mai perso la bussola dopo i due ceffoni incassati dal Pisa e conquistano una vittoria che riapre definitivamente i giochi per la corsa al secondo posto. Adesso i punti di vantaggio dei nerazzurri sull’inseguitrice sono tre con nove turni ancora da giocare. Al terzo tentativo il numero 45 gonfia la rete: Bonfanti riceve palla sulla trequarti e punta dritto verso la porta spezzina per poi allargare per Lind, che con um mancino rasoterra costringe Wisniewski a deviare il pallone nella propria porta. Il vantaggio dura pochissimo: nell’ultimo pallone del primo tempo Marin atterra Lapadula al limite dell’area e Salvatore Esposito con il destro spedisce la palla esattamente all’incrocio dei pali. Nella ripresa succede di tutto, ma la girandola di emozioni alla fine condanna il Pisa a una sconfitta sanguinosa. Meister in avvio di secondo tempo riporta avanti i Nerazzurri al termine di un’azione avvolgente rifinita da Tourè. Trascorrono soltanto dieci minuti però e lo Spezia riesce a trovare il secondo pareggio, ancora su un calcio di punizione. Reca di testa pesca Francesco Esposito, tutto libero di depositare in porta il tap-in sfruttando lo sbandamento difensivo nerazzurro. Adesso l’inerzia è dalla parte spezzina che colpisce dopo appena cinque minuti, ancora capitalizzando al massimo un calcio piazzato. Wisniewski ribadisce in porta il salvataggio di Abildgaard e condanna il Pisa a una sconfitta sanguinosa. Nei minuti finali Inzaghi si gioca il tutto per tutto con un assetto ultra offensivo, ma non riesce più ad arrivare al tiro.

Spezia – Pisa 3-2

Spezia (3-5-2): 23 Chichizola; 2 Wisniewski, 55 Hristov, 77 Bertola (56′ Elia); 37 Mateju, 32 Vignali (87′ Kouda), 5 S. Esposito (76′ Nagy), 25 Bandinelli, 13 Reca (86′ Aurelio); 9 F. Esposito, 10 Lapadula (78′ Di Serio). In panchina: Gori, Ferrer, Giorgeschi, Candelari, Falcinelli, Colak. All. d’Angelo.

Pisa (3-4-2-1): 47 Semper; 94 Bonfanti, (68′ Angori) 4 Caracciolo (84′ Piccinini), 5 Canestrelli; 66 Sernicola, 6 Marin (84′ Buffon), 28 Abildgaard, 15 Tourè (69′ Morutan); 11 Tramoni, 14 Meister (77′ Arena); 45 Lind. In panchina: Loria, Nicolas, Rus, Castellini. All Inzaghi.

Gol: pt 37′ Wisniewski, 45′ S. Esposito; 47′ Meister, 58′ P. Esposito, 65′ Wisniewski.

Arbitro: Mariani.

Foto: Quotidiano Sportivo