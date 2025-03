Calcio Serie C – Alninoleffe preme di più ma non concretizza e vince il Padova

Padova (Padova – Albinoleffe 3-0) – Il Padova si prende tutto, il Vicenza si pianta. Salò archiviata e Andreoletti guida la carica: tre gol e tre punti d’oro per capitan Kirwan e compagni contro la quarta forza del campionato. La corsa continua, con un passo in più, col vento in poppa. +5 in classifica, +6 tenendo conto anche dello scontro diretto. Sarà la spallata decisiva al campionato? Post Renate e Pergolettese si capirà di più al riguardo. Le cifre intanto parlano chiaro: ventiduesima vittoria stagionale, la dodicesima in casa, Euganeo, fortino inespugnabile sino a questo momento, nonostante l’assenza del tifo. Sempre per gradire, miglior difesa del girone con appena 15 gol subiti, attacco più prolifico con 54 reti segnate e sedici marcatori diversi. L’AlbinoLeffe si piega alla legge dell’Euganeo: ora il Padova ha 14 successi in 27 precedenti contro i Bergamaschi. Andreoletti l’ha vinta con personalità e carattere, gestendo il pallone, azzannando nei momenti giusti, dando dimostrazione di solidità e grande fame. Il tutto senza tre titolarissimi in campo come Fusi, Villa e Liguori.

Padova – Albinoleffe 3-0

Padova (3-4-2-1) : Fortin 6; Faedo , Delli Carri , Perrotta (dal 35′ s.t. Bianchi ); Kirwan , Varas , Crisetig (dal 35′ s.t. Cretella ), Favale; Valente (dal 19′ s.t. Capelli ), Russini (dal 19′ s.t. Spagnoli ); Bortolussi (dal 28′ s.t. Buonaiuto ) In panchina Voltan, Sala, Fusi, Villa, Liguori, Granata, Pirrello, Montrone. All. Andreoletti.

Albinoleffe (3-5-2) : Marietta; Boloca (dal 1′ s.t. Munari ), Potop, Bosia (dal 16′ s.t. Giannini ); Gusu, Astrologo (dal 17′ s.t. Zoma), Fossati , Parlati, Ambrosini; Mustacchio, Longo (dal 27′ s.t. Sorrentino ). In panchina: Facchetti, Bonfanti, Zambelli, Zanini, Agostinelli Ricordi, Angeloni, Baroni, Freri. All. Arceci (squalificato Lopez).

Gol: Bortolussi (P) al 7′ p.t., Delli Carri (P) al 18′ s.t., Spagnoli (P) al 26′ s.t.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Corner: 4-7.

Recuperi: 2+3.

Foto: Padovaoggi