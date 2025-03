Calcio Serie C – Bella partita ma risultato a occhiali

Trento (Trento 1921 – Aurora Pro Patria 0-0) – Dopo un buon avvio dei Tigrotti, seguiti al “Briamasco” da tanti tifosi, il Trento sale in cattedra con gioco e schemi, mettendo sotto i biancoblù (in maglia rossa, eccezion fatta per Rovida, in campo con la gloriosa maglia), salvati al 22′ dalla bandierina del guardalinee che invalida il gol Di Carmine, scattato in fuorigioco. La Pro stringe i denti e, una volta passata la sfuriata dei trentini di Tabbiani, prova a pungere con Toci, il cui diagonale impegna Sergio Barlocco. All’intervallo sullo 0-0, nella ripresa – con l’ex Terrani (pagato in parte ancora dal Trento) in campo per un’evanescente Pitou, alla seconda non prestazione consecutiva – Di Santo prova a spaventare Rovida, proprio sotto la curva dei tifosi bustocchi. Risponde poco dopo Toci, sulla cui bella girata Barlocco compie una paratona. La Pro prende gradualmente campo, convincendo Caniato a giocare la carta Beretta (per Rocco) inserendo anche Vaglica (per Barlocco). La mossa sembra premiare al 72′, quando Mehic corregge in rete il colpo di testa di Alcibiade, ma l’arbitro annulla per un dubbio fallo in attacco del difensore tigrotto. Nel finale, con Piran che viene espulso direttamente dalla panchina (ma il calcio di stizza Maffei verso la panchina avrebbe meritato stessa sorte), gli ingressi di Nicco e Citterio portano vivacità, con il colpo di testa di Beretta che fa gridare al gol al 90′, finendo d’un niente a lato. Finisce 0-0: ma stavolta è uno 0-0 meritevole d’applausi.

Trento 1921 – Aurora Pro Patria 0-0

Trento (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Vitturini, Barison (34’st Falasco), Maffei; Peralta (23’st Titi), Aucelli, Giannotti; Disanto, Di Carmine (34’st Petrovic), Accornero (23’st Anastasia). In panchina: Santer, Tommasi, Cappelli, Puzic, Miola. All. Luca Tabbiani.

Pro Patria: Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma, Mehic, Ferri (32’st Nicco), Barlocco (24’st Vaglica); Pitou; Toci (43’st Citterio), Rocco (32’st Beretta). In panchina: Pratelli, Bongini, Bashi, Palazzi, Piran, Renault, Cavalli, Terrani. All. Massimiliano Caniato.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania.

Foto: Radio Nbc