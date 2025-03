Calcio Serie C – Due espulsi, due gol: gara da dimenticare

Lumezzane (Lumezzane – Alcione Milano 1-1) – Il Lumezzane non sa più vincere. Due rossi, due gol e un palo sono gli ingredienti di una partita tesa e incerta fino al triplice fischio, ma che prolunga a sei le gare senza successi dei Valgobbini. All’iniziale vantaggio dell’Alcione targato Chierichetti ha risposto la punizione vincente di Malotti che ha inchiodato la gara sul definitivo 1-1, ma ai Rossoblù resta il rammarico di non aver sfruttato i 42 minuti di superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Ciappellano ad inizio ripresa. Al Saleri poi i numeri sono impietosi: il successo manca ormai da oltre due mesi, un vero e proprio tabù per i Valgobbini. Parlando della gara, ritmi bassi in avvio. Il Lumezzane fa la partita, ma il possesso palla dei Valgobbini risulta piuttosto sterile, favorendo il gioco di difesa e contropiede dell’Alcione. Proprio su una ripartenza arriva il vantaggio dei Milanesi. Pogliano lascia scorrere colpevolmente un cross di Bright, prendendo in controtempo Filigheddu e Ferro, che si fa sfilare da Chierichetti, bravo nel farsi trovare pronto sul secondo palo. Succede di tutto nella ripresa. Prima l’Alcione resta in dieci per l’espulsione di Ciappellano, che strattona Monachello lanciato a rete, poi sulla seguente punizione è Malotti a firmare il pari, disegnando una parabola imprendibile per Bacchin.

Lumezzane – Alcione Milano 1-1

Lumezzane (3-4-3): 1 Filigheddu; 6 Pogliano (80’Piga), 21 Dalmazzi, 53 Pittino; 33 Ferro (74′ Corti), 16Tenkorang, 28 Scanzi (67′ Pannitteri), 25 Pagliari , (73′ Moscati) 10 Malotti, 45 Monachello (82′ Baldini), 32 Iori. In panchina: Ottolini, Toniolo, Deratti, Pisano, Regazzetti, D’Agostino, Tremolada. All. Franzini.

Alcione Milano (4-3-1-2): 1 Bacchin; 3 Chierichetti, 37 Stabile, 6 Ciappellano, 25 Pirola; 21 Bright (81′ Renault), 16 Lanzi (70′ Bertolotti), 8 Bonaiti; 33 Invernizzi (79′ Acella)i; 29 Samele (75′ Marconi), 96 Palomb (51′ Miculi)i. in panchina Agazzi, Caremoli, Dimarco, Pio Loco, Bertoni, Morselli, Persolani. All. Cusatis.

Gol: 17′ Chierichetti (A); 52′ Malotti (L).

Arbitro: Mirabella.

Espulsi: 50′ Ciappellano, 90′ Dalmazzi.

Foto: Calcio Bresciano