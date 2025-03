Calcio Serie C – L’Arzignano domina, la Pro Vercelli perde

Arzignano V (Arzignano – Pro Vercelli 3-1) – L’Arzignano si rialza, si impone con un convincente 3-1 sulla Pro Vercelli e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Il vantaggio gialloceleste arriva al 21’ con un’azione corale di ottima fattura. Benedetti avvia la ripartenza, serve Lakti sulla destra, che pennella un cross perfetto per l’inserimento dello stesso Benedetti: il numero 11 colpisce di testa e supera Franchi, facendo esplodere il pubblico del Dal Molin. La reazione della Pro Vercelli si accende al 24’, con Cirillo che, servito da Siafa, sfiora il pareggio con un tiro che termina di poco alto. Dopo questa fiammata, però, è ancora l’Arzignano a sfiorare il raddoppio con un missile da fuori area di Lakti, che lambisce il palo. Nel finale di frazione, la squadra di Bianchini spinge ancora, guadagnando due calci d’angolo consecutivi. La prima frazione si chiude sull’1-0, con la Pro Vercelli chiamata a una reazione nella ripresa. Si riparte senza cambi, ma con una Pro Vercelli più aggressiva. Dopo una fase piuttosto bloccata, la squadra di Banchini trova il pareggio al 26’: Schenetti crossa dalla destra e Comi anticipa Rossoni, infilando la palla in rete con grande freddezza. L’Arzignano, colpito alla prima vera occasione degli ospiti, sembra accusare il colpo e fatica a rendersi pericoloso. La Pro Vercelli, invece, prende fiducia e al 30’ Comi sfiora addirittura il raddoppio con un colpo di testa che termina di poco alto. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà, la squadra di Bianchini reagisce e al 43’ trova il gol che cambia l’inerzia della partita. Lunghi entra in area e calcia, Franchi respinge ma sulla ribattuta si avventa Minesso, che firma il 2-1 con un tap-in vincente. È il primo gol in maglia Gialloceleste dell’ex Padova, Cittadella, Triestina e Vicenza, ed è un gol pesantissimo. La Pro Vercelli accusa il colpo e si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, ma l’Arzignano ne approfitta e chiude i giochi al 46’. Fofana lancia Lunghi con un preciso pallone in profondità, l’attaccante gialloceleste si libera di Marchetti con un guizzo e, a tu per tu con Franchi, lo trafigge con freddezza per il 3-1 finale.

Arzignano – Pro Vercelli 3-1

Arzignano (3-5-2): Boseggia; Rossoni (31’ st Milillo), Shiba, Boffelli; Boccia, Lakti, Bordo (31’ st Fofana), Benedetti (48’ st Brevi), Cariolato; Mattioli (22’ st Minesso), Jallow (22’ st Lunghi). In panchina: Manfrin, Zanella, Menabò, Barba, Bernardi, Toniolo. All. Bianchini.

Pro Vercelli (3-5-2): Franchi; Iezzi, Anton (44’ pt Carosso), Marchetti; Pino, Cirillo (14’ st Niang), Schenetti, Emanuello (46’ st Romairone), Vigiani; Coppola, Siafa (14’ st Comi).In panchina : Rizzo, De Marino, Iotti, Burruano, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Gaglioti. All. Banchini.

Gol: 21’ Benedetti (A); st 26’ Comi (PV), 43’ Minesso (A), 46’ Lunghi (A).

Arbitro: Michele Pasculli di Como.

Ammoniti: Anton (PV), Emmanuello (PV), Lakti (A), Comi (PV).

Corner: 4-1.

Recuperi: 1+4.

Foto: Triveneto Goal