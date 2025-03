Calcio Serie C – Poteva essere due a zero e palla al centro ma il Lecco è stato fermato da un palo e una traversa: risultato (ingiusto) a occhiali

Lecco (Lecco – Feralpisalò 0-0) – Finisce a reti inviolate il derby dei Laghi tra Lecco e Feralpisalò. Partenza sprint per i padroni di casa che colpiscono una traversa con Marino e un palo di Sipos. Reagiscono gli ospiti con due conclusioni dalla lunga distanza che non impensieriscono troppo Furlan, Primo tempo che non concede ulteriori emozioni. Ripresa in cui si combatte soprattutto a centrocampo con diversi cartellini mostrati dall’arbitro.

Lecco – Feralpisalò 0-0

Lecco (3-5-2): 1 Furlan; 37 Martic, 13 Battistini, 16 Ferrini; 70 Di Dio (67′ Anderson), 10 Attys (67′ Galeandro), 28 Marino (71′ Zanellato), 26 Frigerio, 80 Kritta (95′ Cavallini); 25 Sipos, 9 Sene (67′ Di Gesù). In panchina: Dalmasso, Fall, Marrone, Polito, Stanga, Mendoza, Kristofferson. All Valente.

Feralpisalò (4-3-3): 12 Lovato; 3 Rizzo, 5 Pasini, 8 Balestrero, 35 Cabianca; 27 Hergheligiu(73′ Cavuoti), 20 Zennaro (85′ Pilati) , 15 Di Francesco (67′ Brambilla); 10 Di Molfetta, 17 Cresp (85′ Vanzulli)i, 77 Vesentini (73′ Giudici). In panchina: Damioli, Rinaldi, Diop, Luciani, Verzelletti. All. Diana.

Arbitro: Calzavara.

Foto: Lecco News