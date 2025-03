Pallacanestro Serie A – Bertram in affanno all’inizio ma recupera e vince

Casale Monferrato (Bertram Tortona – Openjobmetis Varese 89-82) – Si conclude 89-82 il match tra Tortona e Varese terminato dopo un tempo supplementare, arrivato grazie alla tripla sul finale dei regolamentari di Christian Vital sul punteggio di 75 pari. Partita che ha visto Varese dominare all’inizio per larghi tratti fino quando poi non è uscita la Bertram Tortona che con Vital, MVP con 22 punti e 7 assist, e Weems, 19 punti e 12 rimbalzi, ha invertito la rotta dell’inizio gara. Importanti anche le prove di Kuhse Candi e Kamagate. Per Varese da segnalare le prove di Hands, 21 punti e Mitrou Long, 14 punti. Termina 89-82.