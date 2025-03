Aspetta in auto nel parcheggio del campo sportivo il figlio, giovane calciatore del CDG Motta Visconti, ma muore fulminato da un infarto

Casorate Primo (PV) – Ieri verso mezzogiorno un uomo di 52 anni, residente a Motta Visconti e padre di un giovane calciatore del CDG Motta Visconti, è morto d’infarto in macchina mentre aspettava il figlio nel parcheggio del campo sportivo in attesa del termine dell’incontro tra Casorate e Motta Visconti, valido per il campionato provinciale Under 16. Una gara sentita, vista la vicinanza tra i due Comuni, terminata con la vittoria degli ospiti per 2-1. Il figlio del 52enne, protagonista della partita, aveva segnato un gol su calcio di rigore, ignaro di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. In un ultimo gesto di lucidità il padre ha chiamato la compagna col cellulare per chiedere aiuto. La donna è accorsa rapidamente, trovandolo in gravi condizioni e tentando disperatamente di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Ma all’arrivo dei sanitari del 118 il poveretto era già in coma ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.