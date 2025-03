Bimbo di 2 anni precipita dal terzo piano: è grave

Alessandria – Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri oggi pomeriggio un bambino egiziano di 2 anni e mezzo è precipitato dal terzo piano di una palazzina in Via Gandolfi 14 al Rione Cristo. In casa c’era la madre che stava allattando l’altro figlio neonato. Il bambino si sarebbe avvicinato a una finestra che era socchiusa, sporgendosi troppo e precipitando nel vuoto. La prima a soccorrere il piccolo sarebbe stata la nonna che abita nella palazzina di fianco ma si trovava nell’appartamento con la figlia e i nipoti. Anche altri vicini e persone del quartiere sono subito accorsi e hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale infantile.