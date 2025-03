Calcio Promozione – Grigi “in palla” battono il Psg

Alessandria (Fc Alessandria – Psg 2-0) – In un “Mocca” senza tifosi a causa di una sanzione del Giudice Sportivo, l’FC Alessandria ritrova i tre punti contro il fanalino di coda PSG dopo il pari esterno a Novi Ligure. A sei giornate dalla fine, una vittoria importante alla luce anche degli altri risultati: l’Arquatese si è imposta per 3-0 sul campo del San Giacomo Chieri, il Città di Casale ha vinto ad Alba mentre, a sorpresa, ha steccato il Trino, battuto in casa dal Canelli. Out Cesaretti, Pellegrini e Muratore, indisponibile Erbini, in panchina per stare vicino ai compagni. Per tornare alla partita, i Grigi, si segnala al 33′ arriva la rete dell’Alessandria: su apertura di Mazzucco, Ventre in area colpisce di testa, palla sul palo, Salvaggio recupera la sfera ma già oltre la linea. Arriva poi Vinces che ribadisce in rete. Dopo 1′ di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo coi locali avanti di un gol. Al 39′ i padroni di casa raddoppiano grazie alla rete di Massaro sugli sviluppi di una prima respinta di Salvaggio.

Fc Alessandria – Psg 2-0

Fc Alessandria: Menino; Merlo, Magné, Maggi, Mazzocca; Vinces (28’st Cirio), Mazzucco, Grandoni, Ventre; Tozzi (16’st Massaro), Cardellino. In panchina: Canegallo, Straneo, Costanzo, Boveri, Rhaiem, Dilorenz, Erbini: All.: Merlo.

Psg: Salvaggio; Maida, Castellarinn, Rosa, Fiore, Rubin, Lanza (18’st Masera), Stiari (24’st Lucca), D’Erico, Trimarchi, Salerno. In panchina: Cuniberti, Macario, Tafaro, Mancini, Bravin, Spinelli, Lazzarii. All.: De Pasquale.

Gol: 33′ pt Ventre, 39′ st Massaro.

Arbitro: Martello di Collegno.

Ammoniti: Merlo, Castellarin, Maida per gioco falloso.

Corner: 10-4.

Recuperi: 1+4.

Note: Gara e porte chiuse.

Foto: La Stampa