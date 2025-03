Calcio Serie A – Sorprendente poker dell’Atalanta ai danni della Juve

Torino (Juventus – Atalanta 0-4) – Nella 28a giornata di Serie A, grande prova di forza dell’Atalanta che batte 4-0 la Juventus, risponde a Inter e Milan e domenica si gioca una bella fetta di scudetto a Bergamo contro i campioni d’Italia in carica. All’Allianz Stadium ci vuole un rigore di Retegui al 39′ per sbloccare il match, poi è un dominio totale dei Bergamaschi che trovano il 2-0 a inizio ripresa con De Roon e poi dilagano coi sigilli di Zappacosta e Lookman. I Bianconeri si fermano bruscamente dopo 5 vittorie di fila, precipitano a -9 dall’Inter e dicono addio ai “Sogni Scudetto”. Anzi, ora devono guardarsi dalla Lazio e dal Bologna, entrambe a -2 ma i Biancocelesti devono ancora giocare con l’Udinese. A fine partita i fischi dello Stadium all’indirizzo di Locatelli e compagni.

Juventus – Atalanta 0-4

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (9′ st Alberto Costa ), Gatti (9′ st Kalulu ), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz (1′ st Koopmeiners ), McKennie, Nico Gonzalez (8′ st Mbangula ); Kolo Muani (30′ st Vlahovic ). In panchina: Perin, Pinsoglio, Renato, Veiga. All.: Thiago Motta.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac (38′ st Toloi ); Bellanova, De Roon, Ederson (35′ st Pasalic), Zappacosta; Cuadrado (1′ st Brescianini ), Retegui (16′ st De Ketelaere ), Lookman (35′ st Samardzic ). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Palestra, V. Vlahovic, Maldini. All.: Gasperini.

Gol: 29′ rig. Retegui (A), 1′ st De Roon (A), 22′ st Zappacosta (A), 32′ st Lookman (A).

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Hien (A), Yildiz (J).

Foto: La Repubblica