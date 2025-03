Calcio Serie C – Il Novara attacca ma non sfonda: vincono gli ospiti del Giana

Novara (Novara – Giana Erminio 0-1) – Dopo quattro risultati utili (due vittorie e altrettanti pareggi) il Novara incappa in una serata negativa e si arrende 1-0 in casa contro la Giana Erminio. Si tratta della prima sconfitta nel 2025 al Piola per gli Azzurri: l’ultima risaliva a prima di Natale con la FeralpiSalò, anche in quel caso di misura. Non riesce quindi un importante passo in avanti in chiave playoff, tutto resta sempre in bilico. A condannare gli Azzurri una rete al 26’ della primo tempo di Cafferi. La squadra di Gattuso si è dimostrata inconcludente in attacco sia con Ganz – al rientro da titolare dopo oltre due mesi – e Da Graca, sia con i subentrati Asencio e Akpa Chukwu. Non è bastata l’ottima prestazione di Donadio.

Novara – Giana Erminio 0-1

Novara: 1 Minelli, 5 Bertoncini (VC), 8 Di Munno (58′ 29 Maressa), 10 Donadio, 15 Khailoti, 19 Calcagni, 20 Da Graca (73′ 18 Akpa-Chukwu), 21 Ranieri (C) (87′ 25 Leo Virisario), 28 Cannavaro, 90 Ganz (57′ 9 Asencio), 99 Basso (73′ 7 Gerardini). In panchina: 12 Negri, 31 Desjardins, 6 Anzolin, 11 Palsson, 16 Gagliardi, 26 Lorenzini, 96 Valenti. Allenatore: Giacomo Gattuso

Giana Erminio: 22 Mangiapoco, 4 Nichetti, 6 Ferri, 8 Montipò (86′ 77 Piazza), 10 Lamesta (82′ 9 Tirelli), 14 Marotta (C), 19 Stuckler (66′ 15 Ballabio), 23 Caferri (VC), 26 Previtali, 27 Alborghetti, 47 Scaringi. In panchina: 12 Buzzi, 29 Moro, 11 Capelli, 13 Colombara, 17 Avinci, 18 De Maria, 21 Pala, 24 Pirotta, 99 Renda. Allenatore: Andrea Chiappella.

Gol: 26′ Caferri (G).

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Ammoniti: 37′ Stuckler (G), 55′ Donadio (N), 57′ Bertoncini (N), 78′ Previtali (G).

Corner: 9–3.

Recuperi: 0+5.

Foto: Novara Football Club