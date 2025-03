Calcio Serie D – Borgaro e Asti “giochicchiano” e raccolgono il classico risultato a occhiali

Borgaro Torinese (Borgaro Nobis – Asti 0-0) – L’Asti non riesce a dare continuità alla bella vittoria di sette giorni in fa tra le mura amiche contro il Fossano. A Borgaro Torinese Biancoblù e Biancorossi non trovano la via del gol nei 90 minuti e raccolgono un punto a testa. Bottino utile ai Galletti per mantenere invariato il distacco dalla zona play-out, mentre rimangono all’ultimo posto i Torinesi sempre più condannati alla retrocessione, soprattutto dopo il ritiro dal campionato dell’Albenga. Sette gettoni disponibili per l’Asti da qui al termine del campionato. Nella 38ª e ultima giornata l’avversario sarà la NovaRomentin, attualmente al secondo posto in classifica ma reduce nelle ultime ore da questioni di extracampo che hanno coinvolto il presidente Guido Presta. Con questo 0-0 il sodalizio di Via Ugo Foscolo mette in cascina il quarto risultato utile consecutivo portandosi a quota 37 punti, a +8 sulla Vogherese quintultima.

Borgaro Nobis – Asti 0-0

A.S.D. Asti: Brustolin, Gjura, Cardore, Valenti, Diop, Ghiardelli, Ciancio, Vanegas, Ricci, Mayr (85’ Gonella), Camatta. In panchina: Dosio, Favale, Bresciani, Kean, Gazoul, Garcia Magnelli, Gonella, Rabuffi, Brenchio. All.: Sandro Siciliano.

Borgaro Nobis: Edo, Montesanto, Bongiovanni, Gioannini, Mosca, Soplantai, Borin, Bove (67’ Taraschi), Albisetti (75’ Brunod), Zunino, Ferram (75’ Zani). In panchina: Marcone, Perinetti, Tridico, Laureana, Jannon, Zani, Brunod, Taraschi, Massari. All.: Raffaele Lapiccirella.

Arbitro: Andrea Senes (Cagliari).

Ammoniti: 22’ Diop, 36’ Albisetti, 38’ Borin, 42’ Mayr, 59’ Ricci.

Espulsi: 69’ Borin per doppia ammonizione.

Recuperi: 1+4.