Calcio Serie D – Il Chieri meritava di vincere ma i pali hanno detto di no

Cairo Montenotte (Cairese – Chieri 0-0) – L’inizio del match è stato del Chieri che fin da subito ha cercato di trovare il gol. Dopo i primi 20 minuti i padroni di casa hanno iniziato a creare azioni interessanti, di conseguenza il match è diventato più agonistico. Al rientro in campo la partita si è fatta più movimentata e interrotta da numerosi falli; entrambe le formazioni si sono allungate per cercare di sbloccare la partita, ma nessuna è riuscita a finalizzare. Nonostante i due pali colpiti dal Chieri l’incontro è terminato sul pareggio col risultato finale non è andato oltre lo 0-0 la Cairese contro il Chieri nel nuovo esordio in panchina di mister Solari. Da segnalare due legni colpiti dai Gialloblù (con Oubakent) e uno da parte dei piemontesi. Un pari che permette ai Gialloblù di mantenere un punto di vantaggio sul quintultimo posto.

Cairese – Chieri 0-0

Cairese: Cangane (20′ st Zanon); Vignaroli, Boveri, Gargiulo, Anselmo (16′ st Fernandez); Ngamba (32′ st Lazzaretti), Federico (16′ st Lartey), Castiglia; Sokhna, Biancheri, Oubakent (43′ st Garcia). In panchina: Carnesecchi, Turone, Garbarino, Chiarlone. Allenatore: Solari.

Chieri: Faccioli; Nesci, Dumani, Benucci, Becchi, Ozara, Edera, Silano (18′ st Ribaudo), Henry, Guida (18′ st Alhijjawi), Petracca. In panchina: Frattin, Silvestri, Borgna, Sacco, Marino, Ferrara, Iacovoni. Allenatore: Molluso.

Arbitro: Scalvi di Lodi.