Calcio Serie D – Il Derthona si difende ma è ingenuo e soccombe al Ligorna

Genova (Ligorna – Derthona 2-1) – I Leondelli di Turi giocano una gara alla pari col forte Ligorna e devono soltanto fare mea culpa per un’ingenuità che ha provocato la rete della vittoria ligure. La corsa dei Bianconeri si ferma così dopo 5 risultati utili consecutivi e al ritorno in campo dopo la pausa per il Viareggio si assisterà a un finale di stagione interessante fatto di scontri diretti decisivi con dirette concorrenti alla salvezza. Neache il tempo di battere l’inizio e i tifosi genovesi esultano per il vantaggio ligure firmano da Cericola (palo gol in diagonale) che al 3’ indirizza subito il match. Il Derthona però non si scompone, inizia a macinare gioco e mentre i padroni di casa cercano di stanare i Leoncelli con un possesso di palla sterile, la squadra di Turi ci prova con Carli, Mariani e Mencagli e ha l’occasione più ghiotta per pareggiare nel finale ma la bella punizione a giro di Gabrielli dal limite sfiora solo il palo. Nella ripresa gli sforzi dei Leoncelli vengono subito ripagati dalla rete del pari del bomber Mencagli che al 1’ riceve palla in area, si gira in un fazzoletto e in diagonale batte Bodrato per un meritato pareggio. I padroni di casa reagiscono e iniziano a premere sull’acceleratore schiacciando il Derthona nella sua metà campo, i tortonesi si difendono con ordine ma al 28’ commettono un’ingenuità, si distraggono e direttamente da rimessa laterale subiscono la rete del vantaggio ligure per mano di Lionetti. Nel finale i bianconeri hanno ancora la forza per tentare di trovare il meritato pari ma il Ligorna regge e fa suoi i tre punti.

Ligorna – Derthona 2-1

Ligorna: Bodrato; Dellepiane, Scannapieco (46′ st Lurani), Grosso; Danovaro (22’ st Bacigalupo), Lionetti, Miccoli (37’ st Vassallo), Piredda, Moramarco; Cericola, Miracoli (37’ st Tassotti). In panchina: Gentile, Botta, Ghinassi, Murgia, Licco. All.: Pastorino.

Derthona: Cizza; Gilli, Fissore, Procopio; Daffonchio (28’ st Saidi); Carli, Tocila, Nobile (37’ st La Cava); Gabrielli; Mencagli, Mariani (41’ st Giacchino). In panchina: Mandrino, Saidi, Disegni, Gagliardi, Patti, Arcidiacono, Nani. All.: Turi.

Gol: 4′ Cericola (L), 1’st Mencagli (D), 29’st Lionetti (L).

Arbitro: Vito Mattia Losapio della Sezione di Molfetta.

Ammoniti: Grosso (L), Cericola (L), Gabrielli (D), Daffonchio (D).