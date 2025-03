Giovani nordafricani sfregiano nella Metro una ragazzina di 15 anni

Milano – Ieri sera verso le nove e mezza una ragazzina di 15 anni è stata accoltellata da un branco di ragazzini alla fermata Metro di Cadorna. I fatti sono successivi a una precedente molestia verbale accaduta verso le otto e mezza mentre la ragazza era con un’amica e si trovava sulle scale della stazione di Cadorna della linea “Rossa”. Si è rivolta alla pattuglia della polizia urbana di servizio alla quale ha denunciato di essere stata insultata e minacciata da altri tre ragazzini, molestia cui ha risposto tirando uno schiaffo a uno di loro. Di qui la reazione dei ragazzi che un’ora dopo l’hanno raggiunta e accoltellata con un oggetto tagliente al volto (ha riportato un taglio al sopracciglio sinistro). Sul caso sta indagando la Polizia. Sono stati i passeggeri a lanciare l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polmetro e i soccorritori del 118. La ragazzina, stabilizzata dai sanitari, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove i medici le hanno suturato la ferita. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Qualche elemento utile per individuare gli aggressori, descritti come ragazzini dai tratti somatici nordafricani, potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della metropolitana.