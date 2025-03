Pallacanestro Serie B – Gulliver sovrastato dal Quarrata

Pistoia (Consorzio Leonardo Quarrata – Gulliver Supermercati Derthona 74-52) – Altra battuta d’arresto per i ragazzi del coach Luca Ansaloni nella 4a giornata d’andata della seconda fase Play-In Gold della Conference Nord-Ovest di Serie B Interregionale. Il Gulliver Supermercati Derthona esce sconfitto dalla sfida fuori casa contro il Consorzio Leonardo Quarrata, che si impone per 74-52. La gara disputata al PalaMelo della cittadina in provincia di Pistoia inizia ad armi pari per quasi tutto il primo periodo, Gulliver beffato solamente da due canestri di Molteni e Tiberti a ridosso di fine periodo per il 16-13 del 10′. La formazione bianconera subisce la fase difensiva e offensiva dei Toscani che aprono un break importante portandosi sul 36-28 all’intervallo, provando così a dirigere la gara a proprio favore. Nessun cambio di rotta al rientro dagli spogliatoi coi padroni di casa in pieno controllo del match, come testimonia il +19 di fine terzo quarto, 59-40. La formazione tortonese prova a racimolare qualche punto trovando tiri facili, ma Quarrata è ormai troppo lontana. In classifica Tortona resta dodicesima e ultima a 6 punti, mentre Quarrata va al sesto a quota 12. Il prossimo impegno sarà il turno infrasettimanale casalingo di giovedì 13 marzo alle ore 20:30 al PalaCamagna contro il Costone Siena.

Consorzio Leonardo Quarrata – Gulliver Supermercati Derthona 74-52 (16-13, 36-28, 59-40)

Quarrata: Angelucci 10, Mongelli 7, Artioli 2, Nyuol, Balducci 2, Molteni 13, Regoli 23, Pieralli, Antonini 7, Babovic 2, Sevieri 1, Tiberti 7. All. Tonfoni.

Derthona: Fonio Fracchia, Fogliato 1, P. Lisini 3, Albertinazzi, Borasi, Korlatovic 10, Di Meo 3, Aprile 14 (5 reb), Brizzi 5, Gatti 2, Josovic 10 (8 reb, 4 ast), Cissè 4. All. Ansaloni, ass. Fanaletti, Censurini.

Arbitri: Corso di Pisa e Emmanuele di Genova.

Foto: Derthona Basket